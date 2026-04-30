مجموعة الخطوط الجوية الفرنسية الهولندية تتوقع زيادة تكاليف الوقود في عام 2026 بمقدار 2.1 مليار يورو

وكالات -

تتوقع مجموعة الخطوط الجوية الفرنسية الهولندية Air France - KLM أن يؤدي ارتفاع أسعار وقود الطائرات جراء الحرب على إيران إلى زيادة تكاليف الوقود في عام 2026 بمقدار 2.1 مليار يورو.وذكرت صحيفة "إن آر سي" نقلا عن بيانات الشركة أن تكاليف الوقود في الربع الثاني وحده قد تصل إلى 970 مليون يورو. وستبلغ في عام 2026 زيادة تكاليف الوقود 2.1 مليار يورو.ونقلت الصحيفة عن المدير المالي لشركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM)، باس براونز قوله: "لا يمكننا تحميل عملائنا كامل تكلفة ارتفاع أسعار الوقود نتيجة للاضطرابات الجيوسياسية، وهذا يشكل ضغطا على ربحنا".ولم ينعكس تأثير ارتفاع أسعار الكيروسين بشكل كامل على النتائج المالية في الربع الأول.وأعلنت الخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM) في 16 أفريل عن إلغاء 160 رحلة جوية مغادرة وواصلة إلى مطار سخيبول خلال الشهر التالي بسبب ارتفاع أسعار وقود الطائرات.وأشارت الشركة إلى أن هذا الإلغاء لم يؤثر إلا على "أقل من 1% من الرحلات الأوروبية". وتبين لاحقا أن هذه الرحلات تشمل خطي أمستردام-لندن وأمستردام-دوسلدورف.كما أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" أنها ستقلص جدول رحلاتها، حيث ستلغي 120 رحلة قصيرة المدى غير مربحة يوميا، في خطوة من شأنها توفير أكثر من 40 ألف طن من وقود الكيروسين، على أن يستمر هذا التقليص حتى شهر أكتوبر.وتستورد أوروبا نحو 43% من احتياجاتها من وقود الطائرات من دول الخليج، وعلى خلفية انقطاع الإمدادات، بدأت مناقشات في عدد من المطارات حول فرض قيود على كميات التزود بالوقود، بالإضافة إلى إعطاء أولوية للرحلات المنتظمة.وتعمل المصافي الأوروبية بطاقتها القصوى، مما يستبعد إمكانية زيادة الإنتاج بسرعة، وفقا للمصادر. وفي حال استمرار تأخر الإمدادات، قد يبدأ اللجوء إلى الاحتياطيات الاستراتيجية، يليه انقطاع التموين عن بعض المطارات.