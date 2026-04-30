الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب: برنامج فضاء الأطفال واليافعين للغد الجمعة 1 ماي 2026

في ما يلي برنامج الانشطة صلب فضاء الاطفال واليافعين ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب في دورته 40، غدا الجمعة 1 ماي 2026فضاء المسرح:10.30// كورال وعرض مسرحي حول التنمر - المكتبة الجهوية بالقيروان11.30// قراءات شعرية مع الاطفال14.00// عرض مسرحي المدرسة الإعدادية بالبطان15.30// عرض مسرحي دار الثقافة بنفزة16.30// عرض مسرحي "بائعة القصص" دار الثقافة واد الزرقة17.30// عرض مسرحي "استغاثة من عالم الحكايات" - دار الثقافة بطبرقةفضاء ألعاب الفيديو10.30// ورشة في ألعاب الفيديوالاتحاد التونسي للرياضات الالكترونية12.00// عرض تنشيطي حول ألعاب الفيديو14.00// ورشة في ألعاب الفيديوفضاء السينما (كامل اليوم)فيلم "المجيرة والري" للمخرج أنيس العبسي ( 2019) / المركز الوطني للسينما والصورة إنتاج Folk Storiesفيلم "يسار يمين" للمخرج مطيع الدريدي (2019) / المركز الوطني للسينما والصورة إنتاج Frame Worksفيلم التحريك الروائي القصير "Il était une fois" للمخرج زهير محجوب (2019) المركز الوطني للسينما والصورة إنتاج A.Z.Aفيلم "خلّينا هكّا خير" للمخرج مهدي البرصاوي (2016) المركز الوطني للسينما والصورة إنتاج Cinétéléfilmsفيلم التحريك الروائي القصير "حجرلاند" للمخرج سامي فعور / المركز الوطني للسينما والصورة إنتاج فريش للإنتاجفيلم "Le livre magique" للمخرج عبد العزيز الحفضاوي (2017) إنتاج Carapaceفضاء المكتبة10.30// يوم الطابع البريدي التونسي - البريد التونسي12.30// ورشة التفاعلية zainart - المكتبة الجهوية بنابل13.30// ورشة من صفحات الكتاب الى حياة رقمية14.30// ورشة مطالعة موجهة - دار اليمامةفضاء المبادرات والابداعات10.30// قراءة مع مشهور - المكتبة الجهوية بالقيروان - الكاتب محمد الجبيلي11.00// ورشة في الروبوتيك وصناعة البرمجة14.00// ورشة في المطالعة والابتكارات العلمية - المدرسة الاعدادية بالبطانالمرسم الصغير10.00// ورشة في فن القولبة - المعهد الوطني للتراث - ورشات متزامنةورشة في تصميم لوحات فسيفسائية