الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب: برنامج فضاء الأطفال واليافعين للغد الجمعة 1 ماي 2026

في ما يلي برنامج الانشطة صلب فضاء الاطفال واليافعين ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب في دورته 40، غدا الجمعة 1 ماي 2026

فضاء المسرح:

10.30// كورال وعرض مسرحي حول التنمر - المكتبة الجهوية بالقيروان
11.30// قراءات شعرية مع الاطفال
14.00// عرض مسرحي المدرسة الإعدادية بالبطان

15.30// عرض مسرحي دار الثقافة بنفزة
16.30// عرض مسرحي "بائعة القصص" دار الثقافة واد الزرقة
17.30// عرض مسرحي "استغاثة من عالم الحكايات" - دار الثقافة بطبرقة


فضاء ألعاب الفيديو
10.30// ورشة في ألعاب الفيديو
الاتحاد التونسي للرياضات الالكترونية
12.00// عرض تنشيطي حول ألعاب الفيديو
14.00// ورشة في ألعاب الفيديو


فضاء السينما (كامل اليوم)
فيلم "المجيرة والري" للمخرج أنيس العبسي ( 2019) / المركز الوطني للسينما والصورة إنتاج Folk Stories

فيلم "يسار يمين" للمخرج مطيع الدريدي (2019) / المركز الوطني للسينما والصورة إنتاج Frame Works

فيلم التحريك الروائي القصير "Il était une fois" للمخرج زهير محجوب (2019) المركز الوطني للسينما والصورة إنتاج A.Z.A

فيلم "خلّينا هكّا خير" للمخرج مهدي البرصاوي (2016) المركز الوطني للسينما والصورة إنتاج Cinétéléfilms

فيلم التحريك الروائي القصير "حجرلاند" للمخرج سامي فعور / المركز الوطني للسينما والصورة إنتاج فريش للإنتاج

فيلم "Le livre magique" للمخرج عبد العزيز الحفضاوي (2017) إنتاج Carapace

فضاء المكتبة
10.30// يوم الطابع البريدي التونسي - البريد التونسي
12.30// ورشة التفاعلية zainart - المكتبة الجهوية بنابل
13.30// ورشة من صفحات الكتاب الى حياة رقمية
14.30// ورشة مطالعة موجهة - دار اليمامة

فضاء المبادرات والابداعات
10.30// قراءة مع مشهور - المكتبة الجهوية بالقيروان - الكاتب محمد الجبيلي
11.00// ورشة في الروبوتيك وصناعة البرمجة
14.00// ورشة في المطالعة والابتكارات العلمية - المدرسة الاعدادية بالبطان


المرسم الصغير
10.00// ورشة في فن القولبة - المعهد الوطني للتراث - ورشات متزامنة
ورشة في تصميم لوحات فسيفسائية
