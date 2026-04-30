هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس: الإعلامية والتكنولوجيا يجذبان 70 بالمائة من مجموع الفتيات الناشطات

خلصت نتائج مشروع تشغيلية المرأة والشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات "WYSE " الذي أطلقته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس سنة 2025 الى استحواذ مجال الإعلامية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على 70 بالمائة من مجموع الفتيات الناشطات.ولفتت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس، في بلاغ لها مؤخرا الى أن المشروع وهو تشغيل المرأة والشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات جاء للاستجابة لرهانات دعم تشغيلية خريجات التعليم العالي في هذه المجالات العلمية عبر تشريك القطاع الخاص وتحفيزه على تحقيق المساواة على أساس الجنس.وأفادت ان التظاهرة التي تم اطلاقها خلال 2025 في اطار مشروع "WYSE " وضمت 104 من خريجات التعليم العالي وحضور 29 مؤسسة اقتصادية أفضت الى انخراط 41.3 بالمائة من المشاركات في سوق الشغل وتوظيف 43 فتاة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.وبيّنت المنظمة الأممية أن مجال الإعلامية استأثر بـ44 بالمائة من مجموع الفتيات الناشطات في المجالات المذكورة (43 فتاة) يليه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بـ26 بالمائة ثم البيانات والرياضيات بـ16 بالمائة من مجموع الفتيات الناشطات في المجالات العلمية المذكورة ومثلت الهندسة 9 بالمائة والعلوم البيولوجية 5 بالمائة.وأكدت المنظمة الأممية أنها تسعى بعد استكمال مشروع تشغيلية المرأة والشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في مرحلته الاولى الى اطلاق "WYSE 2 " وذلك بدعم من سفارة هولاندا بتونس وبشراكة مع صندوق الشباب العامل.