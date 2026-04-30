مبادرة بيئية مشتركة لتنظيف شاطىء قربة يوم 3 ماي 2026
أعلنت الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والبيئة بقربة ATPNE، عن اطلاق مبادرة بيئية مشتركة لتنظيف شاطىء قربة يوم الأحد 3 ماي المقبل، على الساعة التاسعة صباحا أمام المرجانة
ويأتي تنظيم هذا النشاط في اطار برنامج Adopt A Beach بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة ومختلف مكونات المجتمع المدني من أجل حماية المحيط الساحلي وتعزيز الوعي البيئي
وتهدف هذه المبادرة الى تعزيز ثقافة المسؤولية الجماعية وروح التطوع من أجل بيئة أنظف وشاطىء أجمل
وتتضمن هذه المبادرة تنظيم عملية فرز للنفايات بهدف جمع معطيات دقيقة حول أنواع ومصادر التلوث في البحر بما يساهم في تطوير حلول مستدامة وفعالة للحفاظ على الشريط الساحلي
الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والبيئة بقربة تنشط منذ 1992 تعمل على نشر الوعي البيئي وتثمين الثروات الطبيعية وتأهيل الشباب لتمكينهم من المساهمة في التنمية المستدامة واحداث تغيير ايجابي محليا ووطنيا
