Babnet   Latest update 18:07 Tunis

مبادرة بيئية مشتركة لتنظيف شاطىء قربة يوم 3 ماي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69f346453c7f77.26505327_migofpehnqklj.jpg>
Publié le Jeudi 30 Avril 2026 - 17:06
      
أعلنت الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والبيئة بقربة ATPNE، عن اطلاق مبادرة بيئية مشتركة لتنظيف شاطىء قربة يوم الأحد 3 ماي المقبل، على الساعة التاسعة صباحا أمام المرجانة

ويأتي تنظيم هذا النشاط في اطار برنامج Adopt A Beach بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة ومختلف مكونات المجتمع المدني من أجل حماية المحيط الساحلي وتعزيز الوعي البيئي


وتهدف هذه المبادرة الى تعزيز ثقافة المسؤولية الجماعية وروح التطوع من أجل بيئة أنظف وشاطىء أجمل


وتتضمن هذه المبادرة تنظيم عملية فرز للنفايات بهدف جمع معطيات دقيقة حول أنواع ومصادر التلوث في البحر بما يساهم في تطوير حلول مستدامة وفعالة للحفاظ على الشريط الساحلي

الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والبيئة بقربة تنشط منذ 1992 تعمل على نشر الوعي البيئي وتثمين الثروات الطبيعية وتأهيل الشباب لتمكينهم من المساهمة في التنمية المستدامة واحداث تغيير ايجابي محليا ووطنيا
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328401

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 30 أفريل 2026 | 13 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:45
19:09
16:02
12:24
05:27
03:50
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet27°
22° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
24°-16
20°-14
27°-12
29°-15
  • Avoirs en devises 25199,6
  • (30/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (30/04)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/04)     2691,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/04)   28051 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>