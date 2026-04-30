البطولة الافريقية للمصارعة: آمنة الهمامي تحرز ذهبية وزن 55 كغ في صنف الوسطيات


حرزت التونسية آمنة الهمامي الميدالية الذهبية لوزن 55 كلغ في صنف الوسطيات خلال البطولة الافريقية للمصارعة (اصاغر واواسط واكابر) اثر فوزها اليوم الخميس  بمدينة الاسكندرية على المصرية منة الله عبد السلام.
ومن جهة أخرى اكتفت التونسية ملاك الصمودي بالميدالية الفضية لوزن 50 كلغ اثر انهزامها في الدور النهائي أمام المصرية ملاك أحمد.
وبهذا ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية في صنف الوسطيات الى 5 ميداليات منها 4 ذهبيات.

وفي ما يلي حصيلة ميداليات منتخب الوسطيات:
الميداليات الذهبية:
اسراء السليمي -  وزن 53 كلغ

آمنة الهمامي - وزن  55 كلغ
شهد الجلجلي - وزن  57 كلغ
شيماء الداحي - وزن  59 كلغ
الميداليات الفضية:
ملاك الصمودي - وزن   50 كلغ
