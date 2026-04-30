تأييد الحكم بسجن مهدي بن غربية 5 أعوام في قضية فساد مالي

قضت الدائرة الجناحية 36 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس باقرار ادانة رجل الأعمال والوزير الأسبق المهدي بن غربية وتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجنه مدة خمسة أعوام.



وكانت الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس قضت بسجن المهدي بن غربية مدة خمسة أعوام مع خطايا مالية ناهزت 50 مليون دينارا من أجل تهم وجرائم ذات صبغة ديوانية.