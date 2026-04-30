القصرين : تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بقسمين جديدين

أعلن المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني، عن تدعيم المستشفى الجامعي"بدر الدين العلوي" بالجهة بقسمين جديدين، يتمثلان في قسم أمراض سرطان الدم وقسم طب الشغل، وذلك في إطار تطوير الإختصاصات الطبية والإرتقاء بجودة الخدمات الصحية بهذه المؤسسة الإستشفائية.وأوضح الشعباني، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن قسم أمراض سرطان الدم يشهد حالياً تأمين الإحاطة الطبية عبر طبيبة جامعية مختصة، وهو ما يمهّد لتحويله إلى قسم جامعي.وأضاف أن المستشفى تعزّز كذلك بقسم لطب الشغل، بالنظر إلى أهمية الإحاطة الصحية بالإطارات والأعوان العاملين بالمؤسسة، خاصة وأن عدد الموظفين يفوق ألف موظف، بما يتيح متابعة طبية دورية وظروفا أفضل للوقاية المهنية داخل هذا الفضاء الإستشفائي.وأشار المسؤول الجهوي إلى أن إحداث هذين القسمين يندرج ضمن جهود تطوير الخدمات الصحية بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين وتوسيع اختصاصاته الطبية بما يستجيب للحاجيات الصحية المتزايدة بالجهة فضلا عن دعم دوره كمؤسسة جامعية مرجعية في مجالي العلاج والتكوين الطبي.