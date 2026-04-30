تأجيل محاكمة رضا شرف الدين في قضية فساد مالي إلى 7 ماي

قررت الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان المنحل رضا شرف الدين الى جلسة يوم 7 ماي القادم.ومثل رضا شرف الدين اليوم الخميس بحالة ايقاف أمام هيئة الدائرة الجناحية السادسة مكرر لقضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمته من أجل تهم وجرائم ذات صبغة ديوانية ومصرفية.ويجدر التذكير بأن رضا شرف الدين موقوف أيظا على ذمة قضية تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال حوكم من أجلها ابتدائيا بالسجن مدة 11 عاما وخطايا مالية كبيرة.