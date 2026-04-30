الشروع في محاكمة شبكة للتهريب وتبييض الأموال

شرعت صباح اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في محاكمة شبكة كبيرة مختصة في التهريب وتبييض الأموال.

ووفق ملف القضبة فان المتهمبن اقترفوا عدة عمليات تبييض اموال فاقت 6 مليون دينار .

ووجهت للمتهمين تهم التهريب وغسل الأموال .