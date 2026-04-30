هذا ما تقرر في هي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الاسبق وأخرين

قررت اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تاجيل محاكمة وزير املاك الدولة والشؤون العقارية الاسبق رضا قريرة ومتهمين أخرين لجلسة ماي المقبل وذلك إستجابة لطلب محامو المتهمين.



ويتعلق ملف القضية بتجاوزات مالية والحصول على مقاسم لفائدة المقربين من الرئيس السابق بن علي عن طريق المحاباة .