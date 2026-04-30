فظيع في مدنين: شاب يقتل والدته بسبب عدم تناول دواء الأعصاب

شهدت الاربعاء 29 أفريل، منطقة بني خداش من ولاية مدنين جريمة مروعة تمثلت في اقدام شاب على قتل والدته.وأوضح رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان أن القاتل يقطن مع والدته ويعاني من مشاكل صحية ولم يتناول دواء الأعصاب وعلى اثر تعرضه الي نوبة عصبية اقدم على قتل والدته قبل أن يتوجه الي الجيران ويعلمهم بأنه قام بقتل والدته.