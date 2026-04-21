أنس جابر تُرزق بمولودها الأول

Publié le Mardi 21 Avril 2026 - 11:30
      
أعلنت بطلة التنس التونسية أنس جابر عن استقبال مولودها الأول مساء الاثنين 20 أفريل 2026، وذلك في أحد مستشفيات دبي، وسط تأكيدات بأن الأم والمولود يتمتعان بصحة جيدة.

وكانت أنس جابر قد أعلنت في شهر نوفمبر 2025، عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام، عن انتظارها لمولودها الأول، مؤكدة في الآن ذاته قرارها أخذ فترة راحة مؤقتة من المنافسات بهدف استعادة جاهزيتها البدنية والذهنية.


كما أشارت حينها إلى استعدادها للعودة إلى الملاعب، مع تأكيدها أن هذه العودة ستأتي بعد هذه المرحلة الخاصة من حياتها، حيث فضّلت إعطاء الأولوية لاستقبال مولودها الأول إلى جانب زوجها كريم.
  • Radio Diwan
