مثول شوقي الطبيب أمام القطب القضائي المالي

من المنتظر أن يمثل اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2026، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سابقًا، شوقي الطبيب، أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالعاصمة، وذلك للاستماع إلى إفاداته في قضية تتعلق بشبهة تدليس خلال فترة إشرافه على رئاسة الهيئة.وتندرج هذه القضية ضمن الأبحاث الجارية في ملفات الفساد المالي والإداري، حيث يُشتبه في حصول تجاوزات أثناء توليه مهامه على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.ويُذكر أنه تم في وقت سابق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المعني بالأمر، وذلك على ذمة نفس القضية.