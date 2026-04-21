جامعة صفاقس: 300 طالب يدخلون موسوعة غينيس للأرقام القياسية

سلّط برنامجعلى إذاعة مسك، الذي يقدّمه الإعلاميبمشاركة الكرونيكور، الضوء على نموذج ولاية صفاقس، في قراءة إيجابية لواقع الشباب والتعليم في تونس، بعيدًا عن الخطاب التشاؤمي السائد.وخلال النقاش، تم التأكيد على ضرورةالتي تهيمن على الخطاب العام، معتبرين أن تونس تزخر بنماذج نجاح شبابية تستحق التثمين، من بينها مبادرةالذين تمكنوا من تأسيس شركة ناشئة في ظرف وجيز، ودخول موسوعة الأرقام القياسية، في تجربة وُصفت بالمشرفة.وأشار المتدخلون إلى أن هذه النجاحات تعكسوقدرته على الابتكار، خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، معتبرين أن مثل هذه المبادرات تقدم صورة مغايرة عن الواقع الذي يُختزل أحيانًا في الأزمات فقط.كما تناول النقاش مكانة ولاية صفاقس، حيث تم إبرازها كنموذج في، مع التأكيد على أن المنظومة التعليمية العمومية بالجهة ما تزال قادرة على تخريج كفاءات متميزة، رغم التحديات.وفي سياق متصل، انتقد المتدخلون ما اعتبروهيتم ترويجها حول الجهة، مؤكدين أن صفاقس تمثل، وأن اختزالها في بعض الصور الساخرة يُعد ظلمًا لواقعها وإسهاماتها الوطنية.كما شدد المشاركون على أن نجاح الجهة لا يقتصر على أبنائها فقط، بل يشمل أيضًا الطلبة القادمين من مختلف ولايات الجمهورية، معتبرين أنوخلص النقاش إلى دعوة ضمنية إلىوتسليط الضوء على قصص النجاح، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في دعم الثقة لدى الشباب وتحفيزهم على المبادرة والإبداع.