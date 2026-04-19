تأجيل محاكمة الحطاب بن عثمان في قضية إرهابية إلى شهر ماي مع الإبقاء عليه موقوفًا

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد الكاتب العام السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية الحطاب بن عثمان الى شهر ماي القادم.ومثل الحطاب بن عثمان الرئيس السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية بحالة ايقاف أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب عبر المحاكمة عن بعد، وذلك لمحاكمته من أجل جرائم تعلقت باختفاء محجوز في قضية إرهابية.وطلب محامو الحطاب بن عثمان التأخير لاعداد وسائل الدفاع لتقرر الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب تأخير النظر في القضية الى أواخر شهر ماي القادم والابقاء على بن عثمان رهن الايقاف على ذمة القضية.ويجدر التذكير بأن الحطاب بن عثمان مودع بالسجن في قضية اخرى لتنفيذ حكم استئنافي قضى بسجنه مدة عشرة أعوام وثلاثة أشهر بخصوص جرائم مالية في علاقة بتسيير نقابة أعوان وموظفي العدلية