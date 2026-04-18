رائد الفضاء الروسي كيريل بيسكوف في تونس: دعوة لتعزيز الفضول العلمي والانفتاح على التعاون

استقبلت مدينة العلوم بتونس، يوم السبت، رائد الفضاء الروسي كيريل بيسكوف، وذلك في إطار تظاهرة علمية نظمت بالتعاون مع البيت الروسي في تونس، وسط حضور لافت من المهتمين بمجالات العلوم والفضاء.وخلال مؤتمر صحفي بالمناسبة، عبّر بيسكوف عن سعادته بزيارة تونس، معتبرا مشاركته في هذه التظاهرة تجربة مميزة، ومشيدا بحماس الشباب التونسي واهتمامهم المتزايد بالعلوم.وأكد رائد الفضاء الروسي أن الفضول العلمي شكّل الدافع الأساسي لمسيرته، مشيرا إلى أن الأسئلة البسيطة التي يطرحها الإنسان في طفولته حول الظواهر الطبيعية والكون يمكن أن تتحول إلى مسار مهني كامل في البحث والاكتشاف.وأوضح أن شغفه بدأ منذ الصغر، حيث كان يحلم بأن يكون عالما ومهندسا وطيارا، قبل أن يتجه إلى دراسة هندسة الطيران، وهو ما فتح له لاحقا أبواب العمل في مجال الفضاء.وفي ما يتعلق بآفاق التعاون بين تونس وروسيا، أبدى بيسكوف استعدادا كاملا لدعم المبادرات المشتركة في مجالات الفضاء والبحث العلمي، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الدولية.كما وجّه رسالة إلى الشباب التونسي، دعاهم فيها إلى التمسك بفضول المعرفة والعمل المتواصل، معتبرا أن استكشاف الفضاء مشروع إنساني مشترك يتجاوز حدود الدول.وتحدث بيسكوف عن أبرز التحديات التي تواجه رواد الفضاء، مشيرا إلى أن التحدي الحقيقي لا يقتصر على الجوانب التقنية، بل يكمن في القدرة على الصمود وعدم الاستسلام أمام الصعوبات، سواء في الفضاء أو في الحياة اليومية.من جهتها، أكدت المديرة العلمية بمدينة العلوم نجوى باي أن هذه الزيارة تمثل فرصة مهمة لنشر الثقافة العلمية، خاصة لدى فئة الشباب، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي في مجالات الفضاء والابتكار.وأضافت أن التظاهرة شهدت إقبالا كبيرا من مختلف الفئات العمرية، بما يعكس تنامي الاهتمام الوطني بعلوم الفضاء، مشيرة إلى إمكانية تطوير برامج مشتركة مستقبلية مع شركاء دوليين.وتندرج هذه الزيارة في إطار دعم التبادل العلمي وتعزيز ثقافة الفضاء لدى الشباب، بما يسهم في فتح آفاق أوسع للتعاون الدولي في مجالات البحث والابتكار.