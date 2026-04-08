شراكة أمنية واستراتيجية: تمرين ميداني رفيع المستوى بالمنطقة البترولية برادس

، نظّمت الإدارة الجهوية للحماية المدنية ببن عروس، في إطار تعزيز التعاون الأمني العربي وتبادل الخبرات الميدانية
بالتعاون مع مؤسسة "عجيل" للطاقة، يوماً تدريبياً وحفل استقبال رسمي على شرف وفد من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي.


وشهدت الفعاليات حضوراً قيادياً وازناً، تقدّمه المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية و المتفقد العام، وبمشاركة ثلة من كبار الإطارات والمدير الجهوي للحماية المدنية ببن عروس كما سجّل الحدث حضور الرئيس المدير العام لمؤسسة "عجيل" مرفوقاً بوفد من مسؤولي المؤسسة، مما عكس تلاحماً قوياً بين الهياكل الأمنية والمؤسسات الاقتصادية الكبرى.

محاور العملية التطبيقية

تضمن الحدث تمريناً ميدانياً تطبيقياً يحاكي سيناريوهات التدخل السريع داخل منشأة بترولية حساسة، وقد ركزت العملية على:
سرعة الاستجابة
قياس الزمن المستغرق للتدخل في الحالات الطارئة.
التنسيق المشترك وتعزيز آليات العمل الجماعي بين فرق الحماية المدنية والأطقم الفنية لمؤسسة عجيل.
زالتتحكم والسيطرة واختبار كفاءة المعدات اللوجستية ومنظومات السلامة المتبعة في المناطق الصناعية الكبرى.

وأثبتت هذه العملية النوعية المستوى العالي من الجاهزية والاحترافية التي تتمتع بها الحماية المدنية التونسية، وأكدت على أهمية الانفتاح على المؤسسات الأكاديمية الأمنية العربية (جامعة نايف) لتطوير الاستراتيجيات الوقائية.
"إن هذا التمرين ليس مجرد استعراض للقوة، بل هو تأكيد على أن سلامة المنشآت الحيوية هي خط أحمر تُصان بالتدريب المستمر والتنسيق الوثيق."
  • Radio Diwan
