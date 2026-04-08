الاحتفاظ بلاعب كرة سلة بشبهة استهلاك مادة مخدرة

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان منطقة الأمن الوطني بسيدي البشير بالاحتفاظ بلاعب محترف ينشط ضمن أكابر فريق بالضاحية الجنوبية للعاصمة، وذلك من أجل شبهات حيازة ومسك مادة مخدرة بنية الاستهلاك.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن دورية أمنية كانت بصدد القيام بعمل روتيني في إطار حفظ الأمن العام، حيث اشتبه الأعوان في سيارة مركونة بأحد الأنهج المنزوية.


وبالتثبت، تم العثور على شاب داخل السيارة في وضعية غير طبيعية، ليتبين أنه بصدد استهلاك مادة مخدرة.



وبالتحري مع المعني بالأمر، تبيّن أنه لاعب كرة سلة محترف ضمن أكابر فريق ينشط في القسم الوطني، ومن أندية الضاحية الجنوبية للعاصمة.

وباستشارة النيابة العمومية، تم الإذن بالاحتفاظ باللاعب على ذمة الأبحاث، على أن تتم إحالته لاحقًا على أنظارها لاتخاذ القرار المناسب في شأنه وفق ما يقتضيه القانون.
