تأجيل محاكمة رجل الأعمال ماهر شعبان في قضية فساد وتبييض أموال

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة رجل الأعمال ماهر شعبان وعدد من المتهمين الآخرين إلى موعد لاحق، وذلك في إطار قضية تتعلق بشبهات فساد وتبييض أموال.وتعود أطوار الملف إلى قرار صادر عن دائرة الاتهام المختصة بالفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، قضى بإحالة المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية لمقاضاتهم.ويواجه المتهمون جملة من التهم، من بينها تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص، واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة غير قانونية، إلى جانب الإضرار بالإدارة.كما تشمل لائحة الاتهامات مخالفات للتراتيب الجاري بها العمل، فضلاً عن جرائم الارتشاء والتدليس ومسك واستعمال وثائق مدلسة.