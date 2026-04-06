رابطة أبطال أوروبا: قمة نارية بين ريال مدريد وبايرن.. وأرسنال في اختبار سبورتينغ

ريال مدريد يسعى لإنقاذ موسمه





أرسنال أمام تحدٍ صعب في لشبونة



صراع مفتوح على بطاقة نصف النهائي



تتجه الأنظار مساء الثلاثاء إلى مواجهتين بارزتين في ذهاب الدور ربع النهائي من رابطة أبطال أوروبا، حيث يستضيف ريال مدريد نظيره بايرن ميونيخ، فيما يحل أرسنال ضيفاً على سبورتينغ لشبونة.يدخل ريال مدريد المواجهة على ملعب “سانتياغو برنابيو” بمعنويات متذبذبة، عقب خسارته الأخيرة في الدوري الإسباني أمام ريال مايركا، ما قلّص حظوظه في المنافسة على اللقب المحلي.ويعوّل الفريق الملكي على المسابقة القارية لإنقاذ موسمه، خاصة أنه يحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب (15 لقباً)، ويطمح لبلوغ نصف النهائي للمرة الثامنة عشرة في تاريخه.في المقابل، يصل بايرن ميونيخ إلى مدريد بمعنويات مرتفعة، بعد سلسلة نتائج إيجابية في الدوري الألماني، حيث حافظ على صدارة الترتيب وواصل سلسلة اللاهزيمة في مختلف المسابقات.وتاريخياً، تواجه الفريقان في 28 مباراة أوروبية، فاز خلالها ريال مدريد في 13 مناسبة مقابل 11 انتصاراً لبايرن، فيما انتهت أربع مواجهات بالتعادل.وفي المواجهة الثانية، يحل أرسنال ضيفاً على سبورتينغ لشبونة في اختبار لا يخلو من الصعوبة، رغم أفضلية الفريق الإنجليزي على مستوى الخبرة الأوروبية.ويدخل أرسنال اللقاء بعد نتائج متباينة محلياً، أبرزها خسارة نهائي كأس الرابطة والخروج من كأس إنقلترا، غير أنه يقدّم مستويات قوية في دوري الأبطال هذا الموسم.في المقابل، يعيش سبورتينغ لشبونة فترة إيجابية، بعد بلوغه ربع النهائي لأول مرة منذ موسم 1982-1983، ما يمنحه دفعة معنوية كبيرة أمام جماهيره.وتبقى حظوظ الفرق الأربعة قائمة قبل مواجهات الإياب، في ظل تقارب المستويات والطموحات، ما ينبئ بمواجهات مفتوحة ومثيرة في سباق التأهل إلى المربع الذهبي للمسابقة الأوروبية الأعرق.