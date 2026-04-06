تأجيل محاكمة رجل الأعمال الحبيب حواص إلى ماي في قضية فساد مالي

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين 6 أفريل 2026، تأجيل محاكمة رجل الأعمال الحبيب حواص، الناشط في مجال رسكلة وتصدير المعادن، إلى جلسة خلال شهر ماي المقبل.وتتعلق القضية بشبهات فساد مرتبطة بنشاطه في تجميع ورسكلة النحاس والمعادن وتصديرها.ويأتي هذا التطور في سياق قضائي متواصل، حيث كانت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أقرت مؤخراً إدانة الحبيب حواص، مع التخفيض في العقوبة السجنية من عامين وشهر واحد إلى عامين.كما قررت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض مطلب الإفراج عن المتهم، وإحالته على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.وتشمل التهم الموجهة إليه تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال، باستغلال التسهيلات المرتبطة بنشاطه المهني، إلى جانب شبهات تتعلق بجرائم ديوانية وصرفية والتهرب الضريبي.وفي السياق ذاته، أصدرت دائرة الاتهام بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة متهمين آخرين محالين بحالة فرار، يشتبه في تورطهم ضمن نفس الشبكة.