الترجي الرياضي: اصابة كسيلة بوعالية وشهاب الجبالي وغيابهما عن لقاء صان داونز

Publié le Lundi 06 Avril 2026 - 14:08
      
أعلن الترجي الرياضي اصابة اللاعبين كسيلة بوعالية وشهاب الجبالي.
وأورد الترجي الرياضي التونسي في بلاغ على صفحته الرسمية أن كسيلة بوعالية أجرى فحوصات بالأشعة، إثر شعوره ببعض الأوجاع على مستوى كعب الساق، وسيخضع إلى فحوصات مراقبة إضافية خلال هذا الأسبوع لتحديد موعد عودته إلى التمارين.
كما أضاف في ذات البلاغ أنّ شهاب الجبالي تعرّض خلال مبارة النجم الساحلي لحساب الجولة 24 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى إلى إصابة على مستوى الظهر والكاحل، وسيجري فحوصات الأشعة اللازمة اليوم الاثنين.

ومن المتوقع ان يغيب كسيلة بوعالية وشهاب الجبالي عن لقاء الترجي الرياضي وضيفه صان داونز الجنوب افريقي لحساب ذهاب الدور نصف النهائي لكأس رابطة الأبطال الافريقية المقرر يوم الأحد القادم بملعب حمادي العقربي برادس انطلاقًا من الساعة الثامنة ليلا.
