تأجيل محاكمة كاتب عام جامعة النقل وجيه الزيدي الى جلسة يوم 4 ماي القادم

Publié le Lundi 06 Avril 2026 - 12:36
      
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد القيادي بالاتحاد العام التونسي للشغل وجيه الزيدي وستّة متهمين آخرين الى جلسة يوم 4 ماي القادم لانتظار مآل الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي باحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي.

ويجدر التذكير بأن وجيه الزيدي القيادي باتحاد الشغل، تقرر احالته على أنظار الدائرة الجنائية، بصفته كاتبا عاما سابقا لجامعة النقل بالاتحاد العام التونسي للشغل وستّة أعضاء اخرين من الجامعة، وتقرر احالتهم على الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم وجرائم ذات صبغة مالية.
الاثنين 06 أفريل 2026 | 18 شوال 1447
