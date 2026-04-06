تحديد جلسة 17 أفريل لمحاكمة المستشار السابق لوزير الرياضة في قضية الرهان الرياضي

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تحديد موعد جلسة 17 أفريل لمحاكمة رجل الاعمال وليد البلطي في القضية المتعلقة بالرهان الرياضي حيث كان يشغل خطة مستشار لدى وزير الرياضة.ويشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد فتحت، منذ نوفمبر 2022، بحثًا تحقيقيًا ضد 25 شخصية، من بينهم صحفيون معروفون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون أمنيون، ومن ضمنهم رجل الأعمال وليد البلطي، يتعلق بشبهات “تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة”.و قد قرر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس الابقاء على رجل الأعمال وليد البلطي بحالة سراح مع تحجير السفر عليه وذلك بخصوص القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي.