Babnet   Latest update 16:41 Tunis

آخر أجل لخلاص معلوم الجولان 2026 لأصحاب الأرقام الفردية اليوم 6 أفريل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a6bb8cca88c5.86492226_nmoqgfilepkhj.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 06 Avril 2026 - 16:28 قراءة: 0 د, 33 ث
      
حدّدت الإدارة العامة للأداءات، اليوم الإثنين 6 أفريل 2026، آخر أجل لخلاص معلوم الجولان بعنوان سنة 2026 بالنسبة إلى أصحاب السيارات الحاملة لأرقام منجمية فردية.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن تسديد هذا المعلوم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني المخصّص للغرض، دون الحاجة إلى القيام بأي إجراءات إضافية لدى القباضات المالية، حيث يعدّ الوصل المستخرج من الموقع دليلا قانونيا على إتمام عملية الخلاص.


كما دعت أصحاب السيارات إلى التثبّت مسبقاً من وضعياتهم، خاصة في ما يتعلّق بمخالفات الرادار الآلي، وكذلك وضعياتهم الجبائية بالنسبة إلى الحاملين لمعّرف جبائي، إلى جانب التحقق من المخالفات المرورية المستوجبة، وذلك عبر المنصة الإلكترونية المخصّصة.
ولمزيد من الإرشادات بخصوص المخالفات العادية، يمكن الاتصال بمركز النداء على الرقم 81100700.   
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326953

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 06 أفريل 2026 | 18 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:17
18:48
15:58
12:29
05:58
04:29
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet23°
22° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-9
26°-10
27°-13
26°-13
27°-14
  • Avoirs en devises 24506,4
  • (03/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38858 DT
  • (03/04)
  • 1 $ = 2,93286 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/04)     2163,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/04)   28233 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>