آخر أجل لخلاص معلوم الجولان 2026 لأصحاب الأرقام الفردية اليوم 6 أفريل

حدّدت الإدارة العامة للأداءات، اليوم الإثنين 6 أفريل 2026، آخر أجل لخلاص معلوم الجولان بعنوان سنة 2026 بالنسبة إلى أصحاب السيارات الحاملة لأرقام منجمية فردية.وأوضحت الإدارة أنه يمكن تسديد هذا المعلوم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني المخصّص للغرض، دون الحاجة إلى القيام بأي إجراءات إضافية لدى القباضات المالية، حيث يعدّ الوصل المستخرج من الموقع دليلا قانونيا على إتمام عملية الخلاص.كما دعت أصحاب السيارات إلى التثبّت مسبقاً من وضعياتهم، خاصة في ما يتعلّق بمخالفات الرادار الآلي، وكذلك وضعياتهم الجبائية بالنسبة إلى الحاملين لمعّرف جبائي، إلى جانب التحقق من المخالفات المرورية المستوجبة، وذلك عبر المنصة الإلكترونية المخصّصة.ولمزيد من الإرشادات بخصوص المخالفات العادية، يمكن الاتصال بمركز النداء على الرقم 81100700.