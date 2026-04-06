Babnet   Latest update 19:51 Tunis

الدورة 34 من الأيام الوطنيّة للمطالعة والمعلومات من 15 أفريل إلى 15 ماي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69d3e7bfd80278.55649798_qekpnfilhmjgo.jpg>
Publié le Lundi 06 Avril 2026 - 18:23
      
تحت شعار "المكتبات العمومية: عدالة ثقافية ومجتمع يقرأ"، ، تنتظم الدورة 34 من الأيام الوطنيّة للمطالعة والمعلومات من 15 أفريل إلى 15 ماي 2026.

وتهدف هذه التظاهرة السنوية التي تنظمها إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب في إطار البرنامج السّنوي للترغيب في المطالعة، إلى تكريس الحقوق الثقافية لكل المواطنين وضمان الوصول العادل للمعرفة لكافة الفئات، وذلك حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الثقافية اليوم الاثنين.

كما يساهم هذا الحدث، في بلورة دور المكتبة العمومية كفضاء للإدماج الاجتماعي ومركز حيوي للتبادل الفكري من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع، بغض النظر عن مستواهم الاقتصادي أو الاجتماعي، وذلك من منطلق أن المكتبة العمومية فضاء ثالث شامل للإدماج والتمكين من خلال توفير المعلومة المجانية والخدمات الرقمية للجميع.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326958

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 06 أفريل 2026 | 18 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:17
18:48
15:58
12:29
05:58
04:29
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet23°
15° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-9
26°-10
27°-13
26°-13
27°-14
  • Avoirs en devises 24318,9
  • (06/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39228 DT
  • (06/04)
  • 1 $ = 2,92940 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/04)     2163,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/04)   28233 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

Babnet

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

