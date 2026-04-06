تحت شعار "المكتبات العمومية: عدالة ثقافية ومجتمع يقرأ"، ، تنتظم الدورة 34 من الأيام الوطنيّة للمطالعة والمعلومات من 15 أفريل إلى 15 ماي 2026.وتهدف هذه التظاهرة السنوية التي تنظمها إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب في إطار البرنامج السّنوي للترغيب في المطالعة، إلى تكريس الحقوق الثقافية لكل المواطنين وضمان الوصول العادل للمعرفة لكافة الفئات، وذلك حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الثقافية اليوم الاثنين.كما يساهم هذا الحدث، في بلورة دور المكتبة العمومية كفضاء للإدماج الاجتماعي ومركز حيوي للتبادل الفكري من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع، بغض النظر عن مستواهم الاقتصادي أو الاجتماعي، وذلك من منطلق أن المكتبة العمومية فضاء ثالث شامل للإدماج والتمكين من خلال توفير المعلومة المجانية والخدمات الرقمية للجميع.