في حملة ضد الاحتكار والترفيع في الاسعار، الداخلية تعلن ايقاف 15 شخصا وحجز قرابة 100 طن من الخضر والغلال

أعلنت الأحد 5 أفريل، وزارة الداخلية أن الوحدات الامنية تمكنت في الليلة الفاصلة بين 4 و5 أفريل من إيقاف 15 شخصا وحجز 06 آلات وزن غير قانونية وإتلاف 2,952 طنا من الخضر والغلال غير صالحة للاستهلاك وتحرير 428 محضرا إقتصاديا ومخالفة صحية وتحرير 3 محاضر من أجل الانتصاب الفوضوي الي جانب حجز 91,766 طنا من الغلال والخضر.

واوضحت الوزارة أن هذه العمليات التي شملت مختلف مناطق البلاد، جاءت في اطار حرص شخصي من رئيس الجمهورية من أجل إحكام مراقبة مسالك ومخازن توزيع الخضر والغلال والمواد الأساسية وضمان تزويد الأسواق بالسلع والبضائع ومحاربة المضاربة والإحتكار والترفيع المتعمد في الأسعار.


وأكدت الوزارة أن هذه العمليات سوف لن تكون ظرفية وستعمل بكل إصرار على تجسيد سياسة الدولة الدائمة الرامية الى حماية القدرة الشرائية للمواطن ومنع التلاعب بقوته وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمع وتأكيد أمن وإستقرار وطننا العزيز حسب نص البيان.
