مؤتمر اتحاد الشغل: تبادل للشتائم واتهامات بالتدليس يثير حالة من الفوضى

شهدت اليوم الخميس 26 مارس، أشغال اليوم الثاني من مؤتمر اتحاد الشغل حالة من الفوضى وصلت الي حد الاتهامات بالتدليس وتبادل الشتائم بين بعض قيادات المنظمة الشغيلة بسبب خلافات حول النيابات.وكان الخلاف بارزا خاصة بين الكاتب العام الحالي للاتحاد الجهوي بتونس والكاتب العام السابق لنفس الاتحاد الجهوي وكلاهما مرشّح لعضوية المكتب التنفيذي الوطني القادم.وفي خضم هذا الخلاف الذي تسبب في تعطل أشغال المؤتمر كان الأمين العام نور الدين الطبوبي يصرخ مطالبا بوضع حد للفوضى.يشار الي ان النيابات، وهي مقاعد تمثيلية داخل المكتب التنفيذي الوطني تُخصص لضمان حضور بعض الهياكل أو الفئات النقابية، على غرار المرأة العاملة أو بعض القطاعات المهنية، ضمن القيادة المركزية للمنظمة.ويعود سبب الخلاف أساسًا إلى طريقة إسناد هذه النيابات وعددها، بين من يدعو إلى انتخابها مباشرة من قبل المؤتمر بما يكرّس مبدأ التنافس الديمقراطي، ومن يتمسك بالإبقاء عليها كآلية لضمان التوازن القطاعي والتمثيلية داخل أجهزة القرار.