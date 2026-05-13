جامعة صفاقس تبرم اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجلس التعاون العلمي العربي الجزائري

وقّعت جامعة صفاقس، اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجلس التعاون العلمي العربي الجزائري لدعم البحث العلمي والابتكار وتعزيز التعاون الاكاديمي العربي، حسب بلاغ صادر عن الجامعة.وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها عن جامعة صفاقس، رئيسها أحمد الحاج قاسم، وعن مجلس التعاون العلمي العربي الجزائري، رئيسه هشام قاضي، إلى تبادل الخبرات بين الباحثين والجامعات وتنظيم التظاهرات العلمية وإطلاق مشاريع بحثية مشتركة في مجالات علمية وتكنولوجية متنوعة،وتفتح هذه الاتفاقية آفاقاً جديدة لتعزيز الروابط العربية، والارتقاء بجودة البحث، وربط الجامعة بمحيطها الإقليمي والدولي.وأكّد الطرفان، وفق ما جاء في نص البلاغ، التزامهما ببناء فضاء علمي عربي متكامل يدعم التنمية والتقدم في المنطقة.