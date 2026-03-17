ريم الرياحي تكشف كواليس دور «آسيا» في «الخطيفة» وتجربتها الكوميدية الأولى في «لقشة مالسما»

حلّت الممثلة التونسيةضيفة على برنامجبإذاعة الديوان، حيث تحدّثت عن تفاصيل دورها في مسلسل، وكشفت جوانب من تجربتها الفنية والشخصية، إضافة إلى مشاركتها الأولى في فيلم كوميدي بعنوانوأكدت الرياحي أن شخصيةشكّلت تحديًا تمثيليًا خاصًا، موضحة أنها سعت إلى فهم أبعادها النفسية وتعقيداتها، معتبرة أن تكرار جملة «أنا أمّه» داخل العمل كان جزءًا من بناء الإقناع الدرامي للشخصية لدى المشاهد. كما أشارت إلى أنها تعاطفت مع هذه الشخصية رغم أخطائها، نظراً لما عاشته من صراعات نفسية وأحداث قاسية.وفي سياق الحديث عن تفاعل الجمهور، أوضحت أن ردود الفعل كانت متباينة بين التعاطف والغضب، معتبرة أن هذا التفاعل دليل على نجاح الدور وتأثيره. كما أثنت على العمل مع المخرجة، ووصفتها بـ«الورقة الرابحة» في الأعمال الرمضانية.وعن تجربتها السينمائية الجديدة، كشفت الرياحي أنها شاركت لأول مرة في عمل كوميدي من خلال فيلمإلى جانب، معتبرة أن الانتقال من الدراما إلى الكوميديا كان تحديًا حقيقيًا تطلّب مجهودًا مضاعفًا.كما تحدّثت عن علاقتها بأبنائها الثلاثة، مشيرة إلى أنهم عاشوا معها أجواء نجاح المسلسل خلال شهر رمضان، خاصة بعد قدومهم من فرنسا لقضاء العطلة في تونس، وهو ما منحهم فرصة لاكتشاف أجواء الشهر الكريم في البلاد.وأعربت الرياحي عن رغبتها في العودة إلى تقديم، معتبرة أنها من الأعمال الفنية التي تحمل طابعًا احتفاليًا وعائليًا، مرجّحة إمكانية تحقيق هذا المشروع خلال مواسم قادمة.يُذكر أن مسلسلحقق نسب متابعة لافتة خلال الموسم الرمضاني، فيما يُرتقب عرض فيلمخلال فترة عيد الفطر.