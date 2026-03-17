Babnet   Latest update 18:39 Tunis

ريم الرياحي تكشف كواليس دور «آسيا» في «الخطيفة» وتجربتها الكوميدية الأولى في «لقشة مالسما»

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b98881bcee73.11934068_hipjonleqkgfm.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 17 Mars 2026 - 17:58 قراءة: 1 د, 16 ث
      
حلّت الممثلة التونسية ريم الرياحي ضيفة على برنامج «O’star» بإذاعة الديوان، حيث تحدّثت عن تفاصيل دورها في مسلسل «الخطيفة»، وكشفت جوانب من تجربتها الفنية والشخصية، إضافة إلى مشاركتها الأولى في فيلم كوميدي بعنوان «لقشة مالسما».

وأكدت الرياحي أن شخصية «آسيا» شكّلت تحديًا تمثيليًا خاصًا، موضحة أنها سعت إلى فهم أبعادها النفسية وتعقيداتها، معتبرة أن تكرار جملة «أنا أمّه» داخل العمل كان جزءًا من بناء الإقناع الدرامي للشخصية لدى المشاهد. كما أشارت إلى أنها تعاطفت مع هذه الشخصية رغم أخطائها، نظراً لما عاشته من صراعات نفسية وأحداث قاسية.


وفي سياق الحديث عن تفاعل الجمهور، أوضحت أن ردود الفعل كانت متباينة بين التعاطف والغضب، معتبرة أن هذا التفاعل دليل على نجاح الدور وتأثيره. كما أثنت على العمل مع المخرجة سوسن الجمني، ووصفتها بـ«الورقة الرابحة» في الأعمال الرمضانية.


وعن تجربتها السينمائية الجديدة، كشفت الرياحي أنها شاركت لأول مرة في عمل كوميدي من خلال فيلم «لقشة مالسما» إلى جانب بسام الحمراوي وسيف عمران، معتبرة أن الانتقال من الدراما إلى الكوميديا كان تحديًا حقيقيًا تطلّب مجهودًا مضاعفًا.

كما تحدّثت عن علاقتها بأبنائها الثلاثة، مشيرة إلى أنهم عاشوا معها أجواء نجاح المسلسل خلال شهر رمضان، خاصة بعد قدومهم من فرنسا لقضاء العطلة في تونس، وهو ما منحهم فرصة لاكتشاف أجواء الشهر الكريم في البلاد.

وأعربت الرياحي عن رغبتها في العودة إلى تقديم الفوازير، معتبرة أنها من الأعمال الفنية التي تحمل طابعًا احتفاليًا وعائليًا، مرجّحة إمكانية تحقيق هذا المشروع خلال مواسم قادمة.

يُذكر أن مسلسل «الخطيفة» حقق نسب متابعة لافتة خلال الموسم الرمضاني، فيما يُرتقب عرض فيلم «لقشة مالسما» خلال فترة عيد الفطر.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325641

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 17 مارس 2026 | 27 رمضان 1447
انتهاء الحسوم
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:57
18:30
15:51
12:35
06:28
05:01
انتهاء الحسوم
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet17°
15° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-12
19°-8
17°-10
15°-9
14°-12
  • Avoirs en devises 24780,4
  • (17/03)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,38258 DT
  • (17/03)
  • 1 $ = 2,95292 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/03)     1929,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/03)   28139 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>