حديقة الباساج: فتح تحقيق قضائي إثر العثور على جثة شاب

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح بحث تحقيقي، إثر العثور صباح اليوم الأحد على جثة شاب بحديقة الباساج وسط العاصمة.



وأذن قاضي التحقيق برفع الجثة إلى مصالح الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، مع التعهد بمواصلة الأبحاث لكشف ملابسات الحادثة.







وحسب المعطيات الأولية، يبلغ عمر الضحية حوالي 21 سنة وهو أصيل العاصمة.