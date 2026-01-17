بن ريانة: الواردات المائية دون المعدلات ومخزون السدود عند 32%… وتحسّن منتظر للإنتاج الفلاحي
أكّد الخبير في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة، اليوم، أنّ الواردات المائية ما تزال دون المعدلات المعتادة منذ بداية الموسم الفلاحي، رغم تسجيل تحسّن نسبي خلال الأسابيع الأخيرة.
وخلال تدخّله في برنامج اكسبرسو ويكاند، على اذاعة Express FM أوضح بن ريانة أنّ مخزون السدود يُقدَّر حاليًا بنحو 750 مليون متر مكعب، بنسبة امتلاء تناهز 32 بالمائة، وهي نسبة أفضل مقارنة بالسنة الماضية، لكنها تبقى غير كافية لتأمين حاجيات البلاد على المدى المتوسّط.
وخلال تدخّله في برنامج اكسبرسو ويكاند، على اذاعة Express FM أوضح بن ريانة أنّ مخزون السدود يُقدَّر حاليًا بنحو 750 مليون متر مكعب، بنسبة امتلاء تناهز 32 بالمائة، وهي نسبة أفضل مقارنة بالسنة الماضية، لكنها تبقى غير كافية لتأمين حاجيات البلاد على المدى المتوسّط.
الأمطار والزراعاتوبيّن الخبير أنّ الأمطار المسجّلة هذا الموسم كانت قريبة من المعدلات في الشمال والشمال الغربي، في حين ظلت أقل من المعدلات ببقية الجهات. ورغم ذلك، أشار إلى أنّ التساقطات جاءت في توقيت مناسب منذ الخريف إلى فصل الشتاء، وهو ما يُنتظر أن تكون له انعكاسات إيجابية على الزراعات الكبرى والأعلاف.
تقدّم موسم البذروبخصوص الحبوب، أفاد بن ريانة بأنّه تمّ إلى حدّ الآن بذر حوالي 960 ألف هكتار، مع توقّعات ببلوغ قرابة مليون هكتار، وهو رقم مماثل للموسم الفارط.
كما لفت إلى أنّ الموسم الحالي شهد استعمالًا قياسيًا للبذور الممتازة، حيث جرى استهلاك نحو 519 ألف قنطار، أي ضعف المعدّل المسجّل خلال العشر سنوات الأخيرة والمقدّر بـ 256 ألف قنطار. وأضاف أنّه تمّ توفير 52.3 ألف قنطار من بذور الشعير المراقب، بنسبة تغطية بلغت 100 بالمائة من الطلبات.
موسم جني الزيتونوفي ما يتعلّق بالزيتون، كشف بن ريانة أنّ نسبة الجني تجاوزت 60 بالمائة على المستوى الوطني، وهي نسبة تفوق التقديرات الأولية التي كانت تتوقّع بلوغ نحو 50 بالمائة مع نهاية شهر ديسمبر.
وأوضح أنّ أكثر من 1100 معصرة تعمل حاليًا من أصل حوالي 1700 معصرة على المستوى الوطني، مشيرًا إلى أنّ بعض الجهات، على غرار سيدي بوزيد وباجة، شهدت توقّفًا مؤقتًا للجني بسبب التساقطات المطرية الأخيرة، وهو أمر طبيعي أثّر على نسق العمل. وتتراوح أسعار الزيتون حاليًا بين 8 و15 دينارًا بحسب الجهات.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322045