تحديد موعد محاكمة لطفي المرايحي في قضية ذات صبغة جنائية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d81ee38be9f15.38972167_igknohqfmlpej.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 17 Janvier 2026 - 12:33
      
قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تحديد يوم الثلاثاء 20 جانفي 2026 موعدًا لمحاكمة لطفي المرايحي، الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، وذلك في إطار قضية ذات صبغة جنائية.

ويُذكر أنّ الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس كانت قد قضت في وقت سابق بسجن المرايحي مدة ستة أشهر نافذة، من أجل تهم تعلّقت بـاستعمال أنظمة معلومات واتصال لنشر وترويج أخبار كاذبة.
