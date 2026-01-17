Babnet   Latest update 13:41 Tunis

تأجيل النظر في قضية “المسامرة الرمضانية” المتعلقة براشد الغنوشي وقيادات من حركة النهضة

Publié le Samedi 17 Janvier 2026 - 12:23
      
قرّرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "قضية المسامرة الرمضانية"، التي يُحاكم فيها راشد الغنوشي إلى جانب أحمد المشرقي وعدد من قيادات حركة النهضة، وذلك إلى جلسة 10 فيفري القادم.

ووفق ما ورد بملف القضية، فإن الوقائع تعود إلى مسامرة رمضانية نظّمتها جبهة الخلاص خلال شهر رمضان من سنة 2023، حيث وُجّهت إلى المتهمين تهم تتعلّق بالتآمر على أمن الدولة وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.


وتشمل القضية 12 متهمًا، من بينهم راشد الغنوشي وعدد من القياديين بحركة النهضة، على أن يُستأنف النظر فيها في الموعد الذي حدّدته المحكمة.
