منظمة "كوناكت" تنظم يوما إعلاميا حول "قانون المالية 2026 والفوترة الإلكترونية" الأربعاء 14 جانفي 2024
تنظّم كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" يوما إعلاميا حول "قانون المالية 2026 والفوترة الإلكترونية الإلزامية" يوم الأربعاء 14 جانفي 2024 بتونس العاصمة.
ويتوجه هذا اللقاء الى أصحاب المؤسسات ومسيّري المؤسسات الصغرى والمتوسط وأصحاب المهن الحرة المهتمين بالاجراءات الجبائية الجديدة 2026 والفوترة الالكترونية، إذ سيتيح لهم فرصة لفهم افضل لهذه الالتزامات الجديدة واستشراف التغيرات والاستعداد لها بشكل ناجع.
وسيتناول المتدخلون من خبراء ومختصين بالتحليل والنقاش قانون المالية 2026 والفوترة الإلكترونية الإلزامية
الى جانب عرض استطلاع رأي للشركات الصغيرة والمتوسطة ولمقارنة دولية.
