منظمة "كوناكت" تنظم يوما إعلاميا حول "قانون المالية 2026 والفوترة الإلكترونية" الأربعاء 14 جانفي 2024

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/conect2015.jpg width=100 align=left border=0>

تنظّم كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" يوما إعلاميا حول "قانون المالية 2026 والفوترة الإلكترونية الإلزامية" يوم الأربعاء 14 جانفي 2024 بتونس العاصمة.



ويتوجه هذا اللقاء الى أصحاب المؤسسات ومسيّري المؤسسات الصغرى والمتوسط وأصحاب المهن الحرة المهتمين بالاجراءات الجبائية الجديدة 2026 والفوترة الالكترونية، إذ سيتيح لهم فرصة لفهم افضل لهذه الالتزامات الجديدة واستشراف التغيرات والاستعداد لها بشكل ناجع.







وسيتناول المتدخلون من خبراء ومختصين بالتحليل والنقاش قانون المالية 2026 والفوترة الإلكترونية الإلزامية

الى جانب عرض استطلاع رأي للشركات الصغيرة والمتوسطة ولمقارنة دولية.





وسيتناول المتدخلون من خبراء ومختصين بالتحليل والنقاش قانون المالية 2026 والفوترة الإلكترونية الإلزاميةالى جانب عرض استطلاع رأي للشركات الصغيرة والمتوسطة ولمقارنة دولية.