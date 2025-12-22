رفض الإفراج عن رئيسة جمعية «منامتي» سعدية مصباح وتأجيل محاكمتها

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/664e317021fa94.82256534_lkenmoqfpgjih.jpg width=100 align=left border=0>

رّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، رفض مطلب الإفراج عن رئيسة جمعية «منامتي» سعدية مصباح، مع تأجيل محاكمتها إلى جلسة 26 فيفري المقبل.



وتتعلّق القضية بشبهات فساد في إطار تسيير الجمعية، إضافة إلى توطين أفارقة، وذلك وفق ما ورد بملف القضية والأبحاث المنجزة في الغرض.





