دور أسواق رأس المال في دعم الإستدامة البيئية أبرز محاور المؤتمر الدولي الثالث للسوق المالي الجزائري

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/cmf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 22 Decembre 2025 - 23:11
      
شكل دور أسواق رأس المال في دعم الإستدامة البيئية، أبرز محاور المؤتمر الدولي الثالث للسوق المالي الجزائري، المنعقد، الإثنين، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، تحت شعار "التمويل المبتكر، التحول الرقمي، الإستدامة والشمول المالي".

وتضمنت أشغال المؤتمر، جلسة حوار بين رؤساء الهيئات العربية للرقابة بحضور الأمين العام لإتحاد هيئات الأوراق المالية العربية خصصت لتقييم أداء الأسواق المالية العربية في المرحلة الراهنة، وبحث التحديات الهيكلية ذات الصلة بتعميق الأسواق وتنويع الأدوات المالية وتعزيز التكامل الإقليمي ودور الهيئات الرقابية في دعم كفاءة الأسواق وتمويل الإقتصاد الحقيقي.



وشاركت الهيئة، وفق بلاغ صادر عنها، عبر أحد إطاراتها، في جلسة حوارية حول السندات الخضراء والتمويل المستديم، تم خلالها تناول دور أسواق رأس المال في دعم الإستدامة البيئية وتطوير الأطر التنظيمية الكفيلة بتعزيز استخدام أدوات التمويل الأخضر انسجاما مع المعايير الدولية.

وتندرج مشاركة هيئة السوق المالية في هذا المؤتمر، الذي حضره ثلة من الهيئات الرقابية للأسواق المالية العربية ومؤسسات إقليمية ودولية، في إطار تعزيز أنشطة التعاون العربي والدولي وتكريس تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين الهيئات الرقابية، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير أسواق المال العربية وتعزيز دورها في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

مدفعي
Babnet

