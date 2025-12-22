زوجة عتيق للرحوي: يكفي من تشويه زوجي قضية المليار حفظت ولم يسرق منا لا مليار ولا دينار
زوجة الصحبي عتيق تردّ على تصريحات المنجي الرحويهاجمت زوجة القيادي في حركة النهضة الصحبي عتيق تصريحات الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين المنجي الرحوي، على خلفية حديثه عن تورّط عتيق في قضية سرقة مبلغ مالي قُدّر بمليار عُثر عليه داخل منزله.
وأكدت زوجة عتيق أنّ القضية تمّ حفظها، مشددة على أنّ زوجها بريء من التهم المنسوبة إليه، وأنّ الشخص الذي بلّغ عن الواقعة من ذوي السوابق العدلية.
وأضافت أنّ المتهم في عملية السرقة نفى استهداف منزل الصحبي عتيق، موضحة بالقول: «لم يُسرق من منزلنا لا مليار ولا دينار، والمنزل الذي تعرّض للسطو بعيد عنّا».
ودعت زوجة عتيق المنجي الرحوي إلى عدم توظيف الخلافات السياسية والفكرية لتصفية الحسابات، معتبرة أنّ ما يصدر من تصريحات يندرج ضمن التشويه، وختمت بالقول: «يكفي من التشويه».
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 320686