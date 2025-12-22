<img src=http://www.babnet.net/images/2b/607ea6d592cf67.18019784_jelhnqiofpmkg.jpg width=100 align=left border=0>

أفاد مدير تنمية الموارد بالشمال و الوسط بالجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس و أس" شرف الدين الصامتي أن عائدات الحملة التضامنية التي أطلقتها جمعية قرى الأطفال "أس و أس" مع بداية شهر ديسمبر الجاري تحت شعار"شتاء دافئ" ستوجه لفائدة أكثر من 6 آلاف تلميذ ب60 مؤسسة تربوية ريفية بالشمال الغربي تزامنا مع فصل الشتاء.



وأضاف شرف الدين الصامتي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن هذه الحملة التضامنية التي ستتواصل الى موفى شهر ديسمبر الجاري تندرج في اطار التزام الجمعية بقضايا الطفولة المهددة حيث سيتم توفيروسائل وأجهزة تدفئة في قاعات الدرس على غرار التدخل لصيانة مكونات القاعة (النوافذ والأبواب وعدد من دورات المياه) لافتا إلى أن تلاميذ المناطق الريفية يتنقلون في ظروف مناخية قاسية وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.









وشدد الصامتي على ان هدف جمعية قرى الاطفال "أس وأس" تحقيق تكافؤ الفرص بين كافة التلاميذ بمختلف المؤسسات التربوية قصد توفير قاعة درس دافئة للتعلم وتحقيق نتائج مدرسية مشرفة ودعا بالمناسبة كافة المواطنين ومكونات المجتمع المدني إلى الانخراط في هذه الحملة عن طريق الموقع الرسمي للجمعية أو الاتصال عبر الأرقام الرسمية 58371002 أو 57030514

