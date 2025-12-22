Babnet   Latest update 23:11 Tunis

جمعية قرى الأطفال "أس وأس" تواصل حملتها التضامنية تحت شعار"شتاء دافئ"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/607ea6d592cf67.18019784_jelhnqiofpmkg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Decembre 2025 - 22:15 قراءة: 0 د, 52 ث
      
أفاد مدير تنمية الموارد بالشمال و الوسط بالجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس و أس" شرف الدين الصامتي أن عائدات الحملة التضامنية التي أطلقتها جمعية قرى الأطفال "أس و أس" مع بداية شهر ديسمبر الجاري تحت شعار"شتاء دافئ" ستوجه لفائدة أكثر من 6 آلاف تلميذ ب60 مؤسسة تربوية ريفية بالشمال الغربي تزامنا مع فصل الشتاء.

وأضاف شرف الدين الصامتي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن هذه الحملة التضامنية التي ستتواصل الى موفى شهر ديسمبر الجاري تندرج في اطار التزام الجمعية بقضايا الطفولة المهددة حيث سيتم توفيروسائل وأجهزة تدفئة في قاعات الدرس على غرار التدخل لصيانة مكونات القاعة (النوافذ والأبواب وعدد من دورات المياه) لافتا إلى أن تلاميذ المناطق الريفية يتنقلون في ظروف مناخية قاسية وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.



وشدد الصامتي على ان هدف جمعية قرى الاطفال "أس وأس" تحقيق تكافؤ الفرص بين كافة التلاميذ بمختلف المؤسسات التربوية قصد توفير قاعة درس دافئة للتعلم وتحقيق نتائج مدرسية مشرفة ودعا بالمناسبة كافة المواطنين ومكونات المجتمع المدني إلى الانخراط في هذه الحملة عن طريق الموقع الرسمي للجمعية أو الاتصال عبر الأرقام الرسمية 58371002 أو 57030514
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320669

babnet
Can 2025
 CAN 2025  13:30 RD Congo CAN 2025 - Benin CAN 2025
 CAN 2025  16:00 Senegal CAN 2025 - Botswana CAN 2025
 CAN 2025  18:30 Nigeria CAN 2025 - Tanzanie CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Tunisie CAN 2025 - Ouganda CAN 2025

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
Tous les articles loi de finance 2026
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 | 3 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:09
14:50
12:25
07:29
05:56
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet15°
11° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-11
16°-8
17°-10
19°-11
15°-13
  • Avoirs en devises 25272,3
  • (22/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,40148 DT     1 $ = 2,91471 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/12)     1542,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/12)   26230 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :