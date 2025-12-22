العاصمة: 10 سنوات سجنًا لمسنّ تخصص في ترويج المخدرات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67351825863d90.97397333_meniplkfoghqj.jpg width=100 align=left border=0>

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 10 سنوات في حقّ مسنّ يبلغ من العمر 69 سنة، بعد ثبوت تورّطه في ترويج المخدرات بالوسط المدرسي ولدى الشبان مقابل مبالغ مالية متفاوتة.



وأفادت المعطيات القضائية أنه تم ضبط المتهم متلبسًا بجهة باب الفلّة، حيث عُثر بحوزته على 280 قرصًا مخدرًا و356 سيجارة محشوة بالمخدرات.









وبالتحوّل إلى منزله، تم حجز 3400 قرص مخدر و8 صفائح من مخدر القنب الهندي (الزطلة)، وقد أقرّ المتهم خلال الأبحاث أن المحجوزات كانت معدة للترويج.

