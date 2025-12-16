Babnet   Latest update 13:15 Tunis

تأجيل محاكمة مترشّح سابق للانتخابات الرئاسية وآخرين في قضية شبهات إرهابية

Publié le Mardi 16 Decembre 2025 - 13:03
      
باشرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، النظر في ملف قضية تتعلّق بشبهات جرائم إرهابية، يكون على ذمّتها مترشّح سابق للانتخابات الرئاسية إلى جانب متهمين آخرين.

وقرّرت الدائرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة لاحقة، وذلك استجابة لطلب محامي المتهمين.



ويُذكر أن المترشّح السابق للانتخابات الرئاسية هو محامٍ معروف، وقد تمّ إيقافه وبقية المتهمين منذ سنة 2024 على ذمّة هذه القضية.


