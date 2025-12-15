الصحبي بكّار يردّ على مروان الشماخ: عيب التشكيك في تتويج تونس بكأس إفريقيا 2004
اعبّر الإعلامي الرياضي الصحبي بكّار، في مداخلة عبر أمواج راديو ماد، عن استيائه وغضبه من تصريحات لاعب المنتخب المغربي السابق مروان الشماخ، التي شكّك فيها في نزاهة تتويج المنتخب التونسي بلقب كأس أمم إفريقيا 2004.
وأكد الصحبي بكّار أن المنتخب التونسي توّج باللقب عن جدارة واستحقاق، قائلا:
“لقب 2004 أحرزناه بعرق لاعبينا، ولم نتقرب من الحكام، ولو كنا غير ذلك لحصدنا ألقابا أكثر”.
وأضاف أن التشكيك في هذا التتويج مرفوض أخلاقيا ورياضيا، معتبرا أن “الانتصار تحقق على أرضية الميدان، وبشهادة التاريخ”.
وشدد بكّار بالقول:
“عيب التشكيك في نزاهة لقب 2004”،
مضيفا أن “الكثيرين يسعون إلى الانبطاح للمغرب، وتونس ليست منهم”، وفق تعبيره.
كما أكد أن المنتخب التونسي قادر على التتويج بكأس أمم إفريقيا حتى في المغرب، مشيرا إلى أن الكرة التونسية لا تزال تملك مقومات المنافسة قاريا.
وكان المهاجم المغربي السابق مروان الشماخ قد عاد للحديث عن ذكرياته مع كأس أمم إفريقيا 2004 التي احتضنتها تونس، والتي انتهت بتتويج المنتخب التونسي على حساب المنتخب المغربي في المباراة النهائية.
وصرّح الشماخ في تدخل إعلامي أن المنتخب المغربي آنذاك قدّم مستويات قوية وبلغ النهائي بفضل مجموعة شابة مدعّمة بلاعبين ذوي خبرة، مضيفا:
“كنا نملك منتخبا قويا، لعبنا كرة جميلة، وآمنا بحظوظنا في التتويج حتى آخر لحظة”.
غير أنه اعتبر، بحسب رأيه، أن الفوز على المنتخب التونسي كان “مستحيلا”، قائلا:
“من التنظيم إلى التحكيم، كان من الصعب جدا الفوز على تونس”.
وأشار لاعب أرسنال السابق إلى أن عامل الأرض والجمهور لعب دورا كبيرا في النهائي، مؤكدا أن المنتخب المغربي “قاتل حتى النهاية”، لكن “التفاصيل الصغيرة صنعت الفارق”، وفق تقديره.
