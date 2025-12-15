الصحبي بكّار يردّ على مروان الشماخ: عيب التشكيك في تتويج تونس بكأس إفريقيا 2004

ا

عبّر الإعلامي الرياضي الصحبي بكّار، في مداخلة عبر أمواج راديو ماد، عن استيائه وغضبه من تصريحات لاعب المنتخب المغربي السابق مروان الشماخ، التي شكّك فيها في نزاهة تتويج المنتخب التونسي بلقب كأس أمم إفريقيا 2004.





“لقب 2004 أحرزناه بعرق لاعبينا، ولم نتقرب من الحكام، ولو كنا غير ذلك لحصدنا ألقابا أكثر”.

“عيب التشكيك في نزاهة لقب 2004”،

مضيفا أن “الكثيرين يسعون إلى الانبطاح للمغرب، وتونس ليست منهم”، وفق تعبيره.

“كنا نملك منتخبا قويا، لعبنا كرة جميلة، وآمنا بحظوظنا في التتويج حتى آخر لحظة”.

“من التنظيم إلى التحكيم، كان من الصعب جدا الفوز على تونس”.

وأكد الصحبي بكّار أن، قائلا:وأضاف أن التشكيك في هذا التتويج، معتبرا أن “الانتصار تحقق على أرضية الميدان، وبشهادة التاريخ”.وشدد بكّار بالقول:كما أكد أن، مشيرا إلى أن الكرة التونسية لا تزال تملك مقومات المنافسة قاريا.وكان المهاجم المغربي السابققد عاد للحديث عن ذكرياته معالتي احتضنتها تونس، والتي انتهت بتتويج المنتخب التونسي على حساب المنتخب المغربي في المباراة النهائية.وصرّح الشماخ في تدخل إعلامي أن المنتخب المغربي آنذاك قدّم مستويات قوية وبلغ النهائي بفضل مجموعة شابة مدعّمة بلاعبين ذوي خبرة، مضيفا:غير أنه اعتبر، بحسب رأيه، أن الفوز على المنتخب التونسي كان “مستحيلا”، قائلا:وأشار لاعب أرسنال السابق إلى أنلعب دورا كبيرا في النهائي، مؤكدا أن المنتخب المغربي “قاتل حتى النهاية”، لكن “التفاصيل الصغيرة صنعت الفارق”، وفق تقديره.