على خلفية وفاة شاب بالقيروان...اغلاق الطريق الرابط بين طريق حفوز والمنصورة

عمد عدد من متساكني حي علي باي وسط مدينة القيروان إلى إغلاق الطريق الرابط بين حي طريق حفوز وحي المنصورة وإحراق العجلات المطاطية وذلك على خلفية وفاة شاب من متساكني الحي بعد إصابته إصابة بليغة على مستوى الرأس إستوجبت مكوثه بقسم الإنعاش بوحدة الأغالبة منذ مايزيد عن عشرة أيام ليلفظ أنفاسه صباح الجمعة



ووفق اذاعة صبرة أف أم, تسود حالة من الغضب والإحتقان الجهة وتوجيه أصابع الإتهام إلى دوريات أمنية تم اتهامها من قبل المحتجين بمطاردة الضحية الذي كان على متن دراجة نارية و الإصطدام به ليسقط أرضا





من جانب آخر نفت الجهة الأمنية ذلك مؤكدة بأن الضحية سقط بمفرده حال تفطنه لوجود الدوريات الأمنية ليلوذ بالفرار بسرعة مفرطة تسببت في فقدانه التوازن وسقوطه أرضا



في ما تؤكد عائلة الضحية أن ابنهم تعرض للضرب ولعدة لكمات حسب ما صرح به قبل فقدان الوعي والدخول في غيبوبة

في ما تؤكد الجهات الرسمية على أن السلط المعنية قامت بفتح بحث إداري وجزائي تعهدت به فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالقيروان بمباشرة من وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالقيروان لتحميل المسؤوليات وبأن القانون فوق الجميع وتدعوا كافة الأطراف للتريث والتعقل وفق ما أفاد به موفد اذاعة صبرة أف أم