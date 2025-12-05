رئيس الجمهورية: "نحن على حق لأننا نعبر عن إرادة الشعب صاحب السيادة"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6933c5fbdc2017.34999747_klgqnmphjoefi.jpg width=100 align=left border=0>

أكد الجمعة 5 ديسمبر، رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمته خلال زيارة ضريح الشهيد فرحات حشاد بأن المجتمع اليوم يتغير في مستوى العالم مشددا على أنه سيكون من صانعي التغيّر والتحوّل حول العالم.



وخلال لقائه برئيسة الحكومة في قصر الحكومة بالقصبة، جدّد رئيس الجمهورية التأكيد على أن الدولة مستمرة والثورة مستمرة، محذرًا من أي محاولة للتطاول على مؤسسات الدولة.









وقال سعيّد في كلمته:

"نحن نعيش في ظل دستور جديد، أما من يحنّ إلى الماضي فليذهب مع الماضي، فقد لفظهم التاريخ ولفظهم الشعب. تونس لن ترضخ أبدا للوبيات ومن والاهم داخل الإدارة."



وأضاف أنّ السيادة للشعب وأنه لا مجال للتراجع عن أهدافه، قائلا:

"نحن على حق لأننا نعبّر عن سيادة الشعب… وسنحقق بإذن الله كل أهدافه بعد سنوات من الإقصاء والتهميش."



وأكد رئيس الجمهورية أن العدل هو أساس الدولة الجديدة، مستشهدا بقول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومشدّدًا على أن القانون فوق الجميع:

"الضعيف عندي قوي حتى يأخذ حقه… والقوي ضعيف إذا اعتقد أنه فوق القانون. ومن يتحركون تحت جنح الظلام فليعلموا أن تونس تقوم على القانون."



