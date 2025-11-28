سرحان الشيخاوي حول اسقاط الفصل 50: ابحثوا في علاقات عدد من أعضاء لجنة المالية...‎

نشر الجمعة 28 نوفمبر، الصحفي المختص في الشأن البرلماني تدوينة بعنوان "من يحرك خيوط اللعبة داخل البرلمان؟ " حول اسقاط لجنة المالية بالبرلمان للفصل 50 المنعلق بالضريبة على الثروة.



وقال



" برشة توانسة ماهمش فاهمين شنوا صار.. وبرشة اخرين يتساءلو علاش.. الحكاية باختصار تتمثل في أنو أغلب نواب لجنة المالية بالبرلمان (10نواب مقابل 3 نواب فقط) صوتوا لصالح إسقاط الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2026".

"الفصل يتعلق بفرض ضريبة على الثروة والحجج المقدمة مضحكة.. منها عدم دستورية الفصل.. عدم النجاعة ( بش نصرفو عليه أكثر ملي بش ندخلوه).

"الحقيقة.. إبحثوا في علاقات عدد من نواب اللجنة.. علاقات عائلية.. صداقات.. علاقات مهنية.. تجعل هؤلاء يصوتون انتصارا لمصالحهم الخاصة.. المصلحة الوطنية لا ترتيب لها في سلم أولوياتهم".

"ما حصل أشعل الخلاف مع نواب مجلس الجهات والأقاليم.. صدى التوتر سيكون له أثر في الايام القليلة القادمة".

وتابع قائلاوفسّر الشيخاوي اسقاط الفصل المذكور بعلاقات بعض أعضاء لجنة المالية والانتصار لمصالحهم الخاصة وقالوتابع بالقوليذكر أن الفصل المذكور أثار خلافا بين لجنتي المالية في الغرفتين التشريعيتين حيث أن لجنة المالية بمجلس النواب اسقطت الفصل 50 في المقابل صادقت لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم عليه.واعتبرت لجنة المالية بمجلس الجهات والأقاليم أن اسقاط الفصل يتناقض مع طبيعة العمل التشاركي بين الغرفتين التشريعيتين ودعوا الي جلسة مشتركة بين رئيسي البرلمان ومجلس الجهات والاقاليم لتجاوز الخلاف القائم.المصلحة الوطنية لا ترتيب لها في سلم اولوياتهم