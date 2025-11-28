Babnet   Latest update 23:16 Tunis

سرحان الشيخاوي حول اسقاط الفصل 50: ابحثوا في علاقات عدد من أعضاء لجنة المالية...‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692a14f2f3b366.56113692_fojiehpqmnklg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Novembre 2025 - 22:26 قراءة: 1 د, 28 ث
      
نشر الجمعة 28 نوفمبر، الصحفي المختص في الشأن البرلماني تدوينة بعنوان "من يحرك خيوط اللعبة داخل البرلمان؟ " حول اسقاط لجنة المالية بالبرلمان للفصل 50 المنعلق بالضريبة على الثروة.

وقال

" برشة توانسة ماهمش فاهمين شنوا صار.. وبرشة اخرين يتساءلو علاش.. الحكاية باختصار تتمثل في أنو أغلب نواب لجنة المالية بالبرلمان (10نواب مقابل 3 نواب فقط) صوتوا لصالح إسقاط الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2026".


وتابع قائلا
"الفصل يتعلق بفرض ضريبة على الثروة والحجج المقدمة مضحكة.. منها عدم دستورية الفصل.. عدم النجاعة ( بش نصرفو عليه أكثر ملي بش ندخلوه).
أخبار ذات صلة:
رضا الشكندالي: إسقاط ضريبة الثروة قرار صائب... وتراجع الادخار يهدّد السيادة الاقتصادية...

وفسّر الشيخاوي اسقاط الفصل المذكور بعلاقات بعض أعضاء لجنة المالية والانتصار لمصالحهم الخاصة وقال
"الحقيقة.. إبحثوا في علاقات عدد من نواب اللجنة.. علاقات عائلية.. صداقات.. علاقات مهنية.. تجعل هؤلاء يصوتون انتصارا لمصالحهم الخاصة.. المصلحة الوطنية لا ترتيب لها في سلم أولوياتهم".
أخبار ذات صلة:
النائب علي زغدود: سنقترح تعديل الفصل 50 للترفيع في الضريبة على الثروة...

وتابع بالقول
"ما حصل أشعل الخلاف مع نواب مجلس الجهات والأقاليم.. صدى التوتر سيكون له أثر في الايام القليلة القادمة".

يذكر أن الفصل المذكور أثار خلافا بين لجنتي المالية في الغرفتين التشريعيتين حيث أن لجنة المالية بمجلس النواب اسقطت الفصل 50 في المقابل صادقت لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم عليه.
واعتبرت لجنة المالية بمجلس الجهات والأقاليم أن اسقاط الفصل يتناقض مع طبيعة العمل التشاركي بين الغرفتين التشريعيتين ودعوا الي جلسة مشتركة بين رئيسي البرلمان ومجلس الجهات والاقاليم لتجاوز الخلاف القائم.

المصلحة الوطنية لا ترتيب لها في سلم اولوياتهم


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319404


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 28 نوفمبر 2025 | 7 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:06
14:45
12:14
07:11
05:39
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet16°
11° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-11
19°-10
18°-10
19°-12
  • Avoirs en devises
    24593,7

  • (28/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41613 DT        1$ =2,94663 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/11)   864,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:16 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*