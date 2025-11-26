وزير الشؤون الدينية: دخل مؤدّبي الكتاتيب قد يتجاوز 3 آلاف دينار شهريًا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6925a64fca3627.15828712_ijqgmkfnhople.jpg width=100 align=left border=0>

أكد وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي أن دخل المؤدّبين في الكتاتيب يمكن أن يتجاوز 3000 دينار شهريًا في بعض الحالات، معتبرًا أن هذا الدخل "محترم جدًا" بالنظر إلى طبيعة المهام والخدمات المقدَّمة.



وأوضح الوزير أن المؤدّبين، مثل بقية الإطارات العاملة بالمساجد، يستفيدون من منح كاملة، فيما تتكفّل الدولة بتوفير مقرّ الكتّاب إلى جانب مصاريف الماء والكهرباء.









وبيّن أن الأجر الشهري للمؤدّب يتكوّن من:



* منحة أساسية

* علاوة عن كل طفل يشرف على تعليمه، تقدّر بـ 40 دينارًا للطفل الواحد





وأشار البوهالي إلى أن الكتاتيب شهدت تحولات كبيرة لتتماشى مع المتطلبات البيداغوجية الحديثة، لافتًا إلى أن مستوى التعليم فيها بات قريبًا مما يُقدَّم في روضات الأطفال، مع الحرص على تطوير مهارات الأطفال وضمان جودة التعلّم.



وأكد الوزير أن شروط الانتداب في الكتاتيب أصبحت متنوعة وتشمل:



* حملة شهادة البكالوريا

* إلى غاية حاملي الدكتوراه





