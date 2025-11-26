Babnet   Latest update 10:53 Tunis

يتزعمها مصنف خطير معروف بكنية " dabadoo" : تفكيك امبراطورية ترويج المخدرات في سيدي حسين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6926c5b1500388.91058050_qghefjoinkmpl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 26 Novembre 2025 - 10:14
      
اطاح اعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين واثر سلسلة من الابحاث والتحريات الامنية الدقيقة بمنحرف خطير معروف بكنية "dabadoo" ،تخصص في ترويج المخدرات بمختلف انواعها للقصر وللشبان مقابل مبالغ متفاوتة.

وقد تم حجز كميات هامة من مخدر الكوكايين والزطلة ،وليريكا .

هذا وفي نفس السياق تم القبض على عدة مروجين اخرين اغرقوا الجهة بالمخدرات .


يذكر ان اعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين تمكنوا من الآونة الأخيرة من تفكيك عدة شبكات وعصابات اجرامية خطيرة تخصصت في تروبج المخدرات والسلب باستعمال اسلحة بيضاء والسرقات بجميع انواعها.


