Babnet   Latest update 10:53 Tunis

جبل الجلود : حملة أمنية تطيح بعدة عناصر اجرامية خطيرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6300ae10282dd1.52326744_jmnfeligqokph.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 26 Novembre 2025 - 10:09 قراءة: 0 د, 14 ث
      
تمكن مؤخرا اعوان واطارات منطقة الأمن الوطني بجبل الجلود واثر قيامهم بحملة امنية بالجهة من محاصرة وايقاف عدة عناصر اجرامية خطيرة محل تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية من اجل قضايا سلب وسرقات وترويج مخدرات واعتداء على الاملاك العامة والخاصة.

وقد تم الإحتفاظ بهم باذن من النيابة العمومية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319211


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 | 5 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:06
14:46
12:14
07:08
05:37
الرطــوبة:
% 76
Babnet
Babnet15°
13° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-10
15°-10
16°-10
16°-12
19°-11
  • Avoirs en devises
    24774,4

  • (25/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,40840 DT        1$ =2,96132 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25/11)   1132,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:53 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*