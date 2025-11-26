جبل الجلود : حملة أمنية تطيح بعدة عناصر اجرامية خطيرة

الأربعاء 26 نوفمبر 2025 | 5 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:06
14:46
12:14
07:08
05:37
الرطــوبة:
% 76
15°
13°
الــرياح:
2.57 كم/س
10°
تونس
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
15°-10
15°-10
16°-10
16°-12
19°-11
- Avoirs en devises
24774,4
(25/11)
- Jours d'importation
106
- 1 € = 3,40840 DT 1$ =2,96132 DT
- Solde Compte du Trésor (25/11) 1132,2 MDT
الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 31 147) ثعبان في دورة مياه بالمروج يثير ال
( 19 511) وزارة الداخلية بصدد تنفيذ مشروع ا
( 17 954) في قضية" النقض دون الإحالة " : ال
( 16 713) مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعود
( 16 287) وزارة الشؤون الثقافية تنعى رحيل ا
( 15 511) المنتخب التونسي يواجه البرازيل في
( 14 171) وزير الشؤون الاجتماعية: الزيادة في
( 14 009) الاتحاد الجهوي للشغل بتونس يعلن ال
( 13 284) المنستير: يوم إعلامي تحسيسي بجمّال
( 13 136) تفاصيل صادمة في قضية اعتداء أربع
( 13 118) زعبوب لزبير بية : رئيس النجم لا يس
( 13 093) مصر.. حكم قضائي بحبس أحمد حسام "مي
( 13 016) اغتيال مهندس نووي مصري بـ13 طلقة و
( 12 799) العوينة: مقتل شاب (حفيد وزير أول
( 11 463) حياة الدوس تحذّر من المغالطات... و
( 10 406) والد الطفل عمر المؤدب: "أجلنا موعد
( 10 313) الزيت التونسي الشبح في أوروبا ..ما
( 9 344) على المباشر، الجوادي لمسؤول بوزارة
( 9 312) مهدي ميلاد: يعلن انسحاب المدرب فوز
( 9 291) ترامب يخرج على البروتوكول ويسأل ال
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319211