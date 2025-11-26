جبل الجلود : حملة أمنية تطيح بعدة عناصر اجرامية خطيرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6300ae10282dd1.52326744_jmnfeligqokph.jpg width=100 align=left border=0>

تمكن مؤخرا اعوان واطارات منطقة الأمن الوطني بجبل الجلود واثر قيامهم بحملة امنية بالجهة من محاصرة وايقاف عدة عناصر اجرامية خطيرة محل تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية من اجل قضايا سلب وسرقات وترويج مخدرات واعتداء على الاملاك العامة والخاصة.



وقد تم الإحتفاظ بهم باذن من النيابة العمومية.