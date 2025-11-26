رفع قضية بشخص نشر فيديو وهو يعتدي بالضرب المبرح على كلب
قررت مجموعة من الناشطات المدافعات عن حقوق الحيوان رفع قضية ضد شخص ظهر في مقطع فيديو منشور على موقع فيسبوك وهو يعتدي بالعنف الشديد على كلب من فصيلة هاسكي.
وأفادت إحدى الناشطات في تصريح لإذاعة "إي أف أم" أنه سيتم التقدم بشكاية رسمية ضد المعتدي، إلى جانب سحب الكلب من حيازته حمايةً له من أي اعتداءات لاحقة.
وأضافت أنه سيتم فحص الكلب لدى طبيب بيطري للتثبت من الأضرار الصحية والنفسية التي لحقت به جراء الاعتداء.
