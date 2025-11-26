Babnet   Latest update 08:54 Tunis

رفع قضية بشخص نشر فيديو وهو يعتدي بالضرب المبرح على كلب‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6926a3eae7f5d9.25036172_fkghplenoqimj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 26 Novembre 2025 - 07:49 قراءة: 0 د, 31 ث
      
قررت مجموعة من الناشطات المدافعات عن حقوق الحيوان رفع قضية ضد شخص ظهر في مقطع فيديو منشور على موقع فيسبوك وهو يعتدي بالعنف الشديد على كلب من فصيلة هاسكي.

وأفادت إحدى الناشطات في تصريح لإذاعة "إي أف أم" أنه سيتم التقدم بشكاية رسمية ضد المعتدي، إلى جانب سحب الكلب من حيازته حمايةً له من أي اعتداءات لاحقة.



وأضافت أنه سيتم فحص الكلب لدى طبيب بيطري للتثبت من الأضرار الصحية والنفسية التي لحقت به جراء الاعتداء.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319206


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 | 5 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:06
14:46
12:14
07:08
05:37
الرطــوبة:
% 76
Babnet
Babnet15°
13° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-10
15°-10
16°-10
16°-12
19°-11
  • Avoirs en devises
    24774,4

  • (25/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,40840 DT        1$ =2,96132 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25/11)   1132,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:54 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*