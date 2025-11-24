سينما المغرب العربي تتألّق في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692410f3512534.40976634_pnfiekqjmolhg.jpg width=100 align=left border=0>

يشهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الخامسة، التي تحتضنها جدة التاريخية من 4 إلى 13 ديسمبر 2025، حضوراً لافتاً للسينما المغاربية من خلال مجموعة من الأعمال القادمة من تونس والمغرب والجزائر، ما يعكس ثراء المنطقة وتنوّع أصواتها الفنية.



وتتصدّر المشاركة المغاربية العرض الأول في السعودية لفيلم "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، المرشحة لجائزة الأوسكار، إلى جانب فيلمين قصيرين من المغرب وفيلمين آخرين مرتبطين بالواقع الجزائري.









تنوع فني يحاكي الذاكرة والهوية

وتتمثل المشاركة المغربية في فيلمي:



* "مع الريح": رحلة إنسانية تعيد إحياء مشاعر دفينة عبر لقاء غير متوقع.





* "إلى أين يا مريم!": دراما تعكس هشاشة العلاقات الزوجية ومحاولة ترميم ما انقطع بين طرفيها.





أما العملان المرتبطان بالجزائر:



* "السردين": معالجة درامية لثنائية الحرية والالتزام العائلي.

* "رقية": فيلم يغوص في الذاكرة والهوية من خلال قصة رجل يفقد ذاكرته وسط توتر عائلي ونفسي.





"صوت هند رجب": شهادة إنسانية تهز الوجدان

يحضر فيلم "صوت هند رجب" كأحد أبرز الأعمال المنتظرة في المهرجان، إذ يعيد صياغة الساعات الأخيرة من حياة طفلة فلسطينية من غزة، في عمل يمزج بين الوثائقي والدراما، ويطرح صرخة فنية وإنسانية ضد مأساة الحرب. وقد أثار الفيلم تفاعلاً واسعاً على الساحة السينمائية الدولية خلال العام الجاري.





أفلام مغاربية تعزّز حضور المنطقة

تتوزع الأعمال المشاركة بين الإنتاج الطويل والقصير، وتتناول قضايا اجتماعية ونفسية وعائلية بأبعاد إنسانية عميقة، ما يعزز حضور السينما المغاربية كمساحة إبداعية تعبّر عن هوية المنطقة وتطلعاتها.



المهرجان منصّة للتجديد والموهبة

يواصل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي دوره في دعم المواهب العربية وصناعة السينما الإقليمية عبر عروض الأفلام، والورش، والندوات، ومسابقات الأفلام القصيرة والطويلة، إلى جانب استضافة صناع السينما من مختلف أنحاء العالم.



