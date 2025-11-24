سينما المغرب العربي تتألّق في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2025
يشهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الخامسة، التي تحتضنها جدة التاريخية من 4 إلى 13 ديسمبر 2025، حضوراً لافتاً للسينما المغاربية من خلال مجموعة من الأعمال القادمة من تونس والمغرب والجزائر، ما يعكس ثراء المنطقة وتنوّع أصواتها الفنية.
وتتصدّر المشاركة المغاربية العرض الأول في السعودية لفيلم "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، المرشحة لجائزة الأوسكار، إلى جانب فيلمين قصيرين من المغرب وفيلمين آخرين مرتبطين بالواقع الجزائري.
تنوع فني يحاكي الذاكرة والهويةوتتمثل المشاركة المغربية في فيلمي:
* "مع الريح": رحلة إنسانية تعيد إحياء مشاعر دفينة عبر لقاء غير متوقع.
* "إلى أين يا مريم!": دراما تعكس هشاشة العلاقات الزوجية ومحاولة ترميم ما انقطع بين طرفيها.
أما العملان المرتبطان بالجزائر:
* "السردين": معالجة درامية لثنائية الحرية والالتزام العائلي.
* "رقية": فيلم يغوص في الذاكرة والهوية من خلال قصة رجل يفقد ذاكرته وسط توتر عائلي ونفسي.
